1500 volte Alessandria Volley. Con un derby

ALESSANDRIA - 1500. Un numero importante, la sintesi di una storia da raccontare nello sport. Quella dell'Alessandria Volley, che oggi giocherà, appunto, la 1500esima partita della sua storia. E sarà un derby, alle 17.30, al PalaCima, contro Zs Ch Valenza, per il campionato di C femminile. Una sfida da seguire con la diretta streaming, sulla pagina facebook della società, dove, da giorni, c'è un count down fatto di articoli, foto e filmati. Un traguardo, quello della società guidata da Mauro Bernagozzi, conquistato in soli cinque anni: quasi 5000 set giocati e oltre 183mila punti realizzati.

La storia inizia nel 2016, dalla fusione di tre sodalizi cittadini, Avbc, 4Valli e Pgs Vela: fino ad oggi ben 67 i campionati con Alessandria Volley al via, due scudetti nel 2017/18 con Under 12 e Under 13 e uno nel 2018/19 con l'Under 14. Oltre ai campionati anche le coppe: 16 partecipazioni, nel 2018/2019 la conquista della Coppa Ziccio. Senza dimenticare i tornei, con la prima squadra e le giovanili, con ben 44 eventi vissuti da protagonista. Dietro questo cammino c'è il presidente Bernagozzi, c'è il direttore tecnico Massimo Lotta, ci sono uno staff tecnico e dirigenziale composto da 70 persone.

"In questi giorni, anche nella mia mente, ho ripercorso il cammino: i primi accordi, l'incontro con Gilbero Preda che ci ha accolti a Centogrigio, il primo allenamento nel 2016 - racconta Bernagozzi - A oggi ben 3235 tesserati. Oltre alle vittorie e ai piazzamenti, in 1500 gare siamo riusciti a creare un ambiente sportivo speciale, in cui bambine e bambine, ragazzi e ragazze possono dedicarsi allo sport che amano. Sono convinto che, tutti insieme, abbiamo realizzato qualcosa di importante per i giovani di Alessadria e del territorio. Ancora lunga strada per Alessaderia Volley, da percorrere uniti. Perché uniti si vince"