E sono tre: al fotofinish esulta l'Alessandria

ALESSANDRIA - Chiamatela 'zona Alessandria'. Quando il recupero sta scivolando via, i Grigi vanno a prendersi una vittoria meritata, che per l'unica concessione all'Albinoleffe (in dieci dal 29' del primo tempo)sembrava negare. La miglior prestazione da quando Longo è in panchina, finalmente gioco e personalità, gambe e anche testa. Un 'tre su tre' in sei giorni: che la stagione sia svoltata davvero?

ALESSANDRIA - ALBINOLEFFE 2-1

Marcatori: pt 9' Di Quinzio; st 31' Giorgione, 48' Di Gennaro



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Si chiude il trittico ravvicinato dell'Alessandria contro una avversaria, l'Albinoleffe, organizzata, che non ha Manconi in attacco. Longo riporta Gazzi al centro, Chiarello è preferito a Casarini come mezzala destra e Di Quinzio torna dall'inizio. In attacco c'è la coppia decisiva delle ultime due partite, Eusepi - Arrighini.

Secondo tempo

49'GOOOOL dell'Alessandria, al 3' dei 4 minuti di recupero, sugli sviluppi del terzo angolo, svetta di testa Di Gennaro e infila Savini. Poi tutti in campo, anche la panchina

47' Miracolo di Savini cul missile di Eusepi, che alza sulla traversa

46' Il colpo di testa di Casarini è tra le braccia di Savini

45' Quattro minuti di recupero

44' Occasione ancora con Parodi, il suo destro sfila di un nulla sul fondo

43' Sini mette in area, il colpo di testa di Parodi è di pochissimo sul fondo

36' Nessuno ci arriva sul traversone in area di Parodi da destra

33' Traversa piena colpita da Corazza, a portiere battuto

31' Pareggia l'Albinoleffe: sponda di testa di Ravasio per Piccoli, apertura per Giorgione, che infila Pisseri, con la difesa a maglie troppo larghe

27' Timide proteste dell'Alessandria per un tocco di mano in area

15' Sugli sviluppi di un angolo, Di Gennaro riprende palla al limite, conclusione controllata da Savini

7' L'occasione migliore per il raddoppio: Eusepi lancia Arrighini, in area è in vantaggio su Cerini, incrocia di pochissimo sul fondo

2' Avvio aggressivo dell'Albinoleffe: su un appoggio all'indietro di Sini, azzaradato, si inserisce Giorgione e sul taglio in area gli ospiti conquistano il primo di due angoli consecutivi

Primo tempo

Alessandria aggressiva, due conclusione prima del gol, palla nel sette di Di Quinzio, da applausi. La reazione dell'Albinoleffe si concretizza solo nel colpo di testa di Cori, sul fondo. Dalla mezzora i Grigi hanno l'uomo in più: provano ad alzare la pressione, alla ricerca del pareggio, pericolosi, ma il punteggio resta sull'1-0

45' Un minuto di recupero

41' Parodi dal limite, conclusione forte, ma centrale. Blocca Savini

36' Sini suggerisce da sinistra, il colpo di testa di Arrighini è alto

34' Occasione per il raddoppio: Gazzi apre per Celia, taglia l'area per Parodi, che converge, ma sulla sua conclusione la difesa si salva

29' Albinoleffe in dieci: Borghini, già ammonito, va giù in area. Per l'arbitro è simulazione: secondo giallo, espulsione. Gli ospiti passano al 4-4-1.

15' Suggerisce Giorgione da sinistra, sul secondo palo Cori schiaccia di poco sul fondo

9' GOOOL Alessandria in vantaggio. Eurogol di Di Quinzio: Di Gennaro apre a sinistra, per la mezzala, che controlla di petto e mette la palla nel sette. Prima rete in maglia grigia

6' Alessandria aggressiva: arriva in area con pochi passaggi, ma le conclusioni sono deboli e controllate

2' Brivido sul tiro di Giorgione da destra, la palla rimbalza male e per poco non beffa Pisseri, che respinge di pugno. Non c'è nessuno in area per il tapin

1' Entra bene in area Arrighini, conclusione parata

Le formazioni

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini; Parodi, Chiarello (32'st Casarini), Gazzi (32'st Bruccini), Di Quinzio, Celia (42'st Stanco); Eusepi, Arrighini (32'st Corazza). A disp.: Crisanto, Cosenza, Crosta, Macchioni, Giorno, Poppa, Bellodi, Rubin, All.: Longo

Albinoleffe (3-5-2): Savini; Borghini, Canestrelli, Riva; Tomaselli (40'pt Cerini), Nichetti, Genevier (29'st Petrungaro), Piccoli, Gelli; Giorgione, Cori (29'st Ravasio). A disp.: Paganessi, Caruso, Berbenni, Trovato, Gabbianelli, Mondonico, Ghezzi, Maritato. All.:Zaffaroni

Arbitro: Perri di Roma1

Assistenti: D'Ascanio e Minafra di Roma 2, quarto uomo Negrelli di Finale Emilia

Note: Serata fredda, terreno in condizioni accettabili. Si gioca a porte chiuse. Espulso Borghini al 29'pt per somma di ammonizioni. Ammoniti: Borghini per gioco falloso, Giorgione per proteste Angoli 6-4 per l'Albinoleffe. Recupero: pt 1', st 4'