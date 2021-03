Piazza Zanzi, si lavora per nuovi alberi

ALESSANDRIA - Nell’ambito del progetto “implementare il verde pubblico”, vista la rimozione degli alberi crollati o abbattuti in quanto pericolanti in piazza Zanzi, l’associazione Attività e commercio del quartiere Cristo e la commissione Alessandria Sud si sono attivate in risposta alle numerose richieste dei cittadini.

Il nuovo presidente Silvana Sordo oggi effettuerà perciò un sopralluogo insieme ai rappresentanti dell'azienda Forlini, che ancora una volta (come già accaduto per la rotonda di corso Acqui) si è resa disponibile a collaborare per il progetto.

Non a caso la stessa associazione dei commercianti ha richiesto al Comune dinaderire al progetto “Pianta un Albero", lanciato nelle scorse settimane per implementare il verde in città.