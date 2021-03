Biogas, se ne riparla fra tre mesi

ALESSANDRIA - Ore 13,58 - La Conferenza dei servizi si è conclusa. Anche il parere dell'Arpa, come quelli di Provincia e Comune, è contrario all'impianto a biomasse che il Gruppo Ravano vorrebbe realizzare a Valmadonna. A Ravano sono stati concessi 90 giorni per apportare modifiche al progetto. L'avvocato del gruppo ha spiegato, in conclusione dei lavori, che "è un'assurdità chiedere la documentazione prima; semmai bisogna rilasciare la concessione poi, semmai, revocarla qualcosa ci fossero criticità".

Soddisfatti i comitati che si sono spesi per il no all'impianto. Fra tre mesi se ne riparlerà. "Di certo noi non abbassiamo la guardia" dicono a Valmadonna.

Ore 13,03 - Provincia e Comune di Alessandria hanno evidenziato molte criticità (su piano viario, assetto idrogeologico e impatto ambientale) e mancanza di documentazione nel progetto. Così durante la Conferenza dei servizi di oggi, ancora in svolgimento, dedicata alla richiesta della Rgp Piemonte del Gruppo Ravano circa un impianto a biomasse da realizzare a Valmadonna.

Le osservazioni fino ad ora presentate sono in linea con quelle di chi si sta opponendo all'impianto. I Comitati (quello No biogas e quello dell'Osterietta) sono invitati ai lavori, senza diritto di parola che, invece, spetta ai tecnici.

Ore 10,30 - E' iniziata, in modalità online, la Conferenza dei servizi dedicata all'impianto a biomasse, chiesto dal gruppo ligure Ravano che ha individuato come sito i campi della zona di via Porcellana a Valmadonna. Nel sobborgo, è un trionfo di spaventapasseri con magliette recanti la scritta "No biogas".