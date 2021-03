Artisti alessandrini per il Tricolore

Oggi, 12 marzo, sul Piccolo c'è un inserto con le opere di artisti della provincia di Alessandria che hanno dato una loro personale interpretazioni, a duecento anni di distanza, sull'insurrezione con cui in Cittadella iniziarono i moti del 1821. Alla pubblicazione si affianca una mostra nella sede della delegazione del Fai di Alessandria nella grande fortezza: continuerà fino alla simbolica data del 2 giugno. Si potrà visitare compatibilmente con le norme di sicurezza per il Covid. Per le visite si dovrà contattare la delegazione Fai di Alessandria (335/632346, delegazionefai.alessandria@fondoambiente.it)