Autosped, a testa altissima. Ma in semifinale va Bruschi

BRESCIA - Autosped si ferma a un punto dalla semifinale della Coppa Italia. Esce, ma a testa altissima, 64-63 per Bruschi San Giovanni Valdarno, con qualche rammarico per aver alzato le percentuali e aver messo tutto il cuore e la voglia di impresa soprattutto nell'ultimo quarto. Nei primi 30' rendimento un po' condizionato dall'emozione per un debutto storico di Castelnuovo nella competizione seconda, per importanza, solo al campionato.

L'approccio delle giraffe è un po' timoroso, come solitamente non è della squadra di Zara, e San Giovanni Valdarno ne approfitta, formazione costruita per vincere e salire in A1, che è pronta a sfruttare anche questa ribalta. Scava subito un solco, 15 punti, il 25-10 dopo 10' sembra indirizzare la gara in un senso unico, quello della capolista del girone sud.

Scrollata un po' di paura Autosped accorcia nel secondo parziale e all'intervallo lungo il gap è di 10 punti, 34-24. Al rientro in campo, però, Autosped tira con minore precisione e Bruschi allunga di nuovo, 55-39 dopo 30'. Sembra una sfida incanalata verso un verdetto scontato e, invece, Castelnuovo consegna un ultimo periodo di grandissima intensità, che la porta a un passo dall'overtime. Un solo punto quando mancano 70 secondi, non basta però l'ultimo canestro di Gatti per offrire ad Autosped la possibilità di continuare ad inseguire la semifinale.

I numeri premiano San Giovanni, che nel corso dei 40' ha anche 18 punti di margine, mentre le giraffe mai mettono la testa avanti. Per le toscane più punti in contropiede e meno palle perse, e il 50 per cento da 3 punti, contro il 33, che contribuisce a determinare quello scarto minimo per allungare il cammino in Coppa

Autosped si rituffa nel campionato, con Scibelli in più e la consapevolezza che con personalità, e senza timori, può fare molta strada.

BRUSCHI SAN GIOVANNI VALDARNO - AUTOSPED CASTELNUOVO 64 -63

Bruschi: De Pasquale 8, Miccio 10, Nativi 17, Trehub 9, Gregori 8, Bona 2, Sasso, Missanelli 5, Togliani, Olajide 5. Ne: Parolai, Cecili. All.: Franchini

Autosped: Madonna 14, Colli 3, Bonvecchio 15, Podrug 11, Gatti 16, Serpellini, D'Angelo 2, Pavia 2. Ne: Repetto, Bernetti, Bassi, Francia. All.: Zara