Scazzola 'boccia' i Grigi

PIACENZA - La lezione di Scazzola a una Alessandria che più brutta non si può. L'avvio aggressivo dura poco, il tempo per una occasione dopo 2'. Illude l'atteggiamento intenso sulle seconde palle, ma si esaurisce in fretta ed è improduttivo. E il Piacenza cresce e fa il suo gioco, aspettare e ripartire: dovrebbe saperlo, la formazione ospite e, invece, già due volte rischia e poi capitola al 43', errore iniziale di Parodi, la difesa si fa sorprendere.

Cambio di passo nella ripresa? Assolutamente no, anzi sono i padroni di casa a giocare più spregiudicati. Attacco inesistente, nonostante Longo provi tutti i giocatori a disposizione. L'unico a concludere è Bruccini, dopo 39 minuti. Altro che svolta, altro che scatto in avanti, altro che continuità: i Grigi fanno un brutto passo indietro e troppi uomini non sono all'altezza.

PIACENZA - ALESSANDRIA 1-0

Marcatore: pt 43' Galazzi



Longo mescola le carte a centrocampo: torna Giorno per Gazzi e Bruccini per Casarini, in attacco Arrighini in coppia con Eusepi, e l'ex Corazza parte dalla panchina. Si rivede Mustacchio, dopo 45 giorni. Piacenza con qualche assenza in difesa: Scazzola abbassa Corbari e schiera Suljic dall'inizio.

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

45' Quattro minuti di recupero

42' L'unica opportunità per l'Alessandria: Parodi tocca per Parodi, conclusione di Bruccini, Stucchi si salva in angolo

40' Il colpo di testa di Stanco è bloccato da Stucchi

39' Ben 39 minuti prima di vedere la prima azione manovrata dell'Alessandria: Di Quinzio per Corazza, la difesa si rifugia in angolo

36' Un altro piazzato dai 25 metri, questa volta Casarini calcia alto

32' La punizione di Casarini è telefonata

29' Longo cambia l'attacco: dentro Stanco per Eusepi e Corazza per Arrighini

27' Salvataggio in angolo sulla conclusione di Cesarini

16' Doppio cambio: dentro Casarini e Chiarello, fuori Giorno e Sini. Di Gennaro va a destra, con Prestia al centro e Celia basso a sinistra. Bruccini regista e Casarini e Chiarello mezzeali

15' Punizione dai 25 metri, missile di Eusepi, ma fuori bersaglio

14' Insiste il Piacenza: Martimbianco pesca Gonzi libero a sinistra, conclusione che Pisseri tocca in angolo

4' Ancora Piacenza pericoloso: ennesima palla persa in mezzo, Galazzi sale e apre a destra per Pedone, che calcia alto

Primo tempo

Gol prevedibile, con avvisaglie già in un paio di ripartenze. La difesa grigia è fuori tempo e troppo alta, 3 contro 2 che è fatale ai Grigi. Accettabile l'avvio dell'Alessandria, una occasione dopo pochi minuti, la pressione che, però, cala, inspiegabilmente e il vantaggio dei padroni di casa nasce da una azione 'classica' degli uomini di Scazzola. Preoccupante farsi infilare in quel modo. Serve una sveglia: tanta accettazione del gioco altrui è un azzardo

46' Occasione per il raddoppio, ancora con la difesa fuori tempo: Gonzi sul secondo palo per De Respinis, che gira di testa sul fondo

43' Piacenza in vantaggio: contropiede orchestrato da Palma, per Visconti, che serve Galazzi, conclusione sul primo palo, Pisseri infilato, la difesa fuori tempo, ma l'errore iniziale è di Parodi

32' Azione insistita, Parodi entra in area palla al piede e incrocia. Due metri sul fondo

25' Piacenza pericoloso: Gonzi sale a sinistra, taglio per Galazzi che prova una girata, sul fondo

19' Ammonito Sini per intervento su Palma

14' Arrighini controlla al limite, conclusione centrale. Parata

10' Punizione dal limite, per intervento falloso di Suljic su Parodi: batte Sini, Stucchi alza sulla traversa

2' Occasione gol per l'Alessandria: Arrighini entra in area, quasi dalla linea di fondo per Di Quinzio, sul secondo palo, deviato in angolo

Le formazioni

Piacenza (3-4-2-1): Stucchi; Martimbianco, Tafa, Corbari; Pedona, Palma, Suljic, Visconti; Galazzi (34'st Lamesta), Gonzi (40'st Simonetti); De Respinis (24'st Cesarini). A disp.: Anane, Libertazzi, Renolfi, Miceli, Scorza, Saputo, , Babbi, Breganti, Cannistrà. All.: Scazzola

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini (16'st Chiarello); Parodi, Bruccini, Giorno (16'st Cesarini), Di Quinzio, Celia; Eusepi (29'st Stanco), Arrighini (29'st Corazza). A disp.: Crisanto,Cosenza, Gazzi, Mustacchio, Crosta, Macchioni, Bellodi, Rubin.All.: Longo

Arbitra: Maria Marotta di Sapri

Assistenti: Collu e Porcheddu di Oristano, quarto uomo Andreano di Prato

Note: Giornata di sole, forte vento. Terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico. Ammoniti: Sini, Palma, Suljic, Corbari, Cesarini per gioco falloso, Parodi per proteste Angoli: 10-2 per l'Alessandria. Recupero: pt 1', st 4'