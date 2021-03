Anche in zona rossa uffici postali aperti regolarmente

ALESSANDRIA - Il Piemonte è appena rientrato in zona rossa, ma i servizi che sin da inizio pandemia sono stati classificati dal Governo come "essenziali" continueranno a operare secondo i consueti orari. Tra questi, quindi, anche gli uffici postali.

Poste Italiane, ad ogni modo, «coglie l’occasione per invitare i cittadini a recarsi all’ufficio postale esclusivamente per il compimento di operazioni necessarie ed indifferibili, previa compilazione dell’apposita autocertificazione prevista per gli spostamenti in zona rossa».