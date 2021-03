Saamo, il trasporto locale andrà a Autostradale

OVADA - La notizia circolava informalmente già da qualche giorno. Ora c'è anche la conferma ufficiale. Autostradale, l'azienda di bus che ha già rilevato il ramo del trasporto di Arfea, ha esercitato la prelazione per Saamo. La comunicazione formale è stata inviata dal commissario liquidatore, Maurizio Coco ai soci azionisti (i comuni dell'Ovadese). Nel novembre scorso erano state aperte le buste nel quadro della gara di cessione del trasporto pubblico dell'azienda ovadese in crisi da tempo. L'offerta migliore, con 206.500 euro era stata avanzata da Trotta Bus Service, colosso laziale del trasporto con interessi ramificati in diverse regioni italiane. Ora l'ulteriore colpo di scena che assegna all'azienda il trasporto locale urbano ed extraurbano di proprietà di Saamo.