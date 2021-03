Via Raschio e via Viora, servizio idrico di nuovo interrotto

ALESSANDRIA - Amag Reti Idriche rende noto che "il servizio idrico è temporaneamente interrotto per circa 50 famiglie in via Raschio e via Viora al fine di consentire il completamento della riparazione relativa al guasto di ieri pomeriggio. Il servizio sarà ripristinato in tempi brevi. Ci scusiamo per il disagio".