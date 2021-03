Ludoteca "C’è Sole e Luna", al via le attività on-line

ALESSANDRIA - Con il passaggio alla zona rossa e la chiusura dei servizi educativi e socio educativi, anche la ludoteca deve chiudere nuovamente le sue porte, ma le operatrici hanno previsto delle proposte ludiche per cercare di fornire ugualmente un servizio ai bambini e alle loro famiglie anche a distanza, in modalità on line.

Per la fascia d'età 5-11 anni sono previsti: giochi di società per la settimana in corso; laboratori creativi a tema pasquale per la settimana dal 22/03 al 26/03; laboratori di cucina, sempre a tema pasquale, per la settimana dal 29/03 al 31/03. Per la fascia d’età 0-4 anni sono previsti degli incontri per il thė/caffè con i genitori con la possibilità, se disponibili, di coinvolgere i bambini con mini laboratori di cucina.

“Le attività sono per lo più pensate per essere realizzate con strumenti e materiali che di solito si possiedono in casa – sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili Cherima Fteita - l’obiettivo però non è tanto la realizzazione di un prodotto, quanto quello di mantenere la relazione con gli utenti, che nelle due settimane di riapertura avevano ricominciato a viversi la ludoteca in presenza, e di collegarsi comunque con quanti hanno piacere e voglia di trascorrere del tempo a giocare, creare, inventare”. Pertanto, chi fosse interessato, può effettuare la prenotazione chiamando il 348/5735800 da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 17. Allo stesso numero e all’indirizzo di posta elettronica: ludoteca@comune.alessandria.it potete rivolgervi per ulteriori chiarimenti e informazioni. Per seguire aggiornamentie le novità, è possibile consultare il sito del comune di Alessandria, nonché la pagina Facebook della Ludoteca.