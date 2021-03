Ospedale, in prestito libri e quotidiani online

ALESSANDRIA - Prosegue l’attività di sensibilizzazione alla lettura nei reparti con l’attivazione del nuovo servizio di prestito digitale di libri e quotidiani. Grazie alla collaborazione tra la Biblioteca Biomedica dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, la Biblioteca Civica di Alessandria e l’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme, in tutti i presidi i professionisti, i pazienti e i loro famigliari potranno consultare gratuitamente 24 ore su 24 ebook, musica, quotidiani e periodici da tutto il mondo sul portale MLOL. Media Library Online infatti è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche che mette a disposizione in versione digitale libri, film, giornali, banche dati, musica, corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto altro.

Il servizio si inserisce all’interno dei percorsi di umanizzazione delle cure in un’ottica di Medical Humanities al fine di allietare la degenza dei pazienti attraverso la lettura, l’informazione e attività di svago, andando inoltre a rafforzare il progetto “Cultura è Cura” che l’ospedale di Alessandria già svolge in collaborazione con i volontari del Servizio civile attraverso la pubblicazione di pillole video mediche e letterarie legate alle diverse Giornate internazionali.

Per ottenere le credenziali d’accesso al servizio occorre semplicemente essere iscritti alla Biblioteca Civica di Alessandria: i volontari del Servizio civile saranno a disposizione sia per la registrazione sia per l’eventuale tesseramento. Gli utenti interessati potranno scrivere all’indirizzo email biblioteca.volontari@libero.it oppure chiamare dal martedì al venerdì il numero 0131 515917 dalle 9 alle 13. Si ricorda che in fase di registrazione verranno richieste le informazioni anagrafiche e una copia di un documento d’identità che potrà essere scansionato o fotografato e inviato via mail.