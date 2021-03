Albero crolla su una persona

BRIGNANO FRASCATA - Tanta paura, ma fortunatamente pochi danni: nel pomeriggio di oggi un albero probabilmente marcito all'interno è crollato improvvisamente addosso a una persona, colpendolo a un occhio e alla testa e facendo temere il peggio a chi ha assistito alla scena che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

L'intervento dell'elisoccorso del 118 è stato rapido ma già da una prima anamnesi non venivano rilevati particolari ferite: l'uomo - collocato in codice giallo - veniva medicato in loco e in serata è già potuto tornare presso la sua abitazione.