Paura per l’anziano coricato sul marciapiede, ma era solo addormentato

NOVI LIGURE — Momenti di apprensione, nel tardo pomeriggio di ieri, in via Garibaldi a Novi Ligure dove molti passanti hanno notato un uomo steso a terra, esanime, nello scivolo tra il marciapiede e le strisce pedonali.

Qualcuno ha avvisato i carabinieri e chiesto aiuto per prestare i primi soccorsi al titolare della farmacia davanti alla quale c’era l’uomo steso a terra. Poco dopo, fortunatamente, è emerso come l’anziano si fosse addormentato in quella scomoda posizione, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol.

Sul posto i carabinieri della stazione di Novi hanno tentato di svegliare e far rialzare l’uomo che dormiva, provando a parlargli e a chiederli se sentisse dei dolori al petto o alla testa. Nulla da fare, muoveva la testa e si rimetteva a dormire. Così sino all’arrivo dell’ambulanza del soccorso di emergenza 118 con medico a bordo che, dopo aver constatato la particolare situazione, ha provveduto ugualmente al trasporto dell’anziano addormentato sul marciapiede al pronto soccorso dell’ospedale, solo a scopo precauzionale.

Il protagonista della vicenda è uno dei senzatetto di Novi Ligure.