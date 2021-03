Dad, i primi bilanci delle famiglie alessandrine

ALESSANDRIA – Dopo un anno di didattica a distanza, è tempo di bilanci e riflessioni. In una situazione di emergenza, come quella causata dalla pandemia, le diverse realtà formative sono state chiamate ad attivare questa nuova forma di insegnamento, riscontrando non poche criticità sia, dal punto di vista psicologico e sociale, sia sotto il profilo tecnologico e infrastrutturale, cominciando dai comuni sprovvisti di copertura di rete o di una connessione a banda ultra larga.

Dunque, la Dad, ha portato con sé un carico massiccio di problematiche difficili da affrontare e che hanno messo a dura prova non solo la scuola, ma anche le famiglie e gli studenti. I riflettori sono ancora accessi e noi, siamo andati nelle case di alcuni alessandrini per capire insieme come stanno vivendo, questa ormai, consolidata esperienza.