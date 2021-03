Al Movicentro via alle prime dosi per gli "over 70"

ACQUI TERME - Lunedì 29 al Movicentro di Acqui Terme ha preso il via il primo ciclo vaccinale riservato ai cittadini compresi nella fascia d'età 70-79. Nel frattempo, si procede con la dose di richiamo per gli over 80.

«Finora abbiamo somministrato quasi 4mila prime dosi tra tutte le categorie sottoposte a vaccinazione da gennaio a oggi, e 1500 seconde dosi - ha dichiarato il direttore del distretto Asl di Acqui e Ovada, Claudio Sasso - Le inoculazioni proseguono anche nei centri diurni e nelle Rsa».

Il sindaco Lorenzo Lucchini si dice molto soddisfatto della macchina organizzativa allestita al Movicentro: «Il lavoro di equipe è straordinario e l'ambiente è ottimale. Il problema sono i vaccini, serve un approvvigionamento maggiore anche perché, per fortuna, le persone che vogliono farsi vaccinare sono in netta maggioranza. Ad ogni modo, stiamo facendo il possibile per coadiuvare l'Asl in questo senso».