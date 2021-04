Acf Alessandria, firmano in due

ALESSANDRIA - Due innesti per Acf Alessandria per la lunga volata finale della serie C femminile. Per Giada Bagnasco, classe 1998, attaccante, è un ritorno nella società dove ha militato nelle categorie giovanili, dopo aver iniziato nel Cassine. Ha vestito anche le maglie di Acqui e Canelli e, in questa stagione, ha iniziato nella Santostefanese, in Eccellenza, campionato che non riprenderà. Dallo stesso club arriva anche Lucia Lepre, classe 1994, centrocampista, che con la compagna ha condiviso anche l'esperienza a Canelli

Le due giocatrici arrivano in prestito fino a fine stagione. La società guidata da Maria Grazia Spanò sta valutando altre novità per la rosa a disposizione di mister Marco Giovanetti, che potrà contare anche su Lucia Ravera, al rientro dopo lo stop per il covid. Prossimo impegno l'11 aprile, contro le Azalee.