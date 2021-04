Bertram, primo ostacolo Ferrara

CERVIA – Al via la Final Eight di Coppa Italia di Serie A2 (e Serie B) LNP 2021. Da oggi e fino a domenica si gioca al PalaSport di Cervia (Ravenna. Questo il programma dei quarti di finale che vedono alle ore 18, in campo la Bertram Tortona contro la Top Secret Ferrara. Si parte alle 12 con Napoli-Orzinuovi, segue alle 15 Forlì-Udine; dopo il match della Bertram, chiude il programma (alle 21) Torino-Scafati. Domani le semifinali (ore 18 e ore 20.45), domenica, alle 18.30 la finale.

Primo ostacolo sulla strada della Bertram, la Top secret Ferrara, qualificata al quarto posto nell’andata nel girone Rosso. Ferrara guidata in panchina da coach Spiro Leka e che in campo ha l’ex Junior Casale Tommaso Fantoni. Superati i problemi di Covid, affrontati nelle scorse settimane il Kleb (QUI IL ROSTER COMPLETO), che torna a giocare la competizione dopo sette anni, è desideroso di dimostrare in campo il proprio valore. Su un telaio di italiani esperti i ferraresi hanno inserito due americani di sicuro rendimento come Kenny Hasbrouck e A.J Pacher.



Carichi, motivati, fiduciosi. Queste le sensazioni in casa Bertram (al completo col recupero di Giulio Gazzotti). “La nostra mentalità sin dall’inizio della stagione - spiega coach Marco Ramondino - è volta ad affrontare una partita alla volta. Il focus e le energie devono essere convogliati nella sfida contro Ferrara, il primo passo del percorso che potremo fare. Affrontiamo una squadra molto esperta che dimostra grande solidità e capacità di lettura delle partite. Ferrara è una delle formazioni migliori per capacità di giocare dentro l’area ed è strutturata con giocatori versatili che hanno doppia dimensione: questo consente di presentarsi con volti diversi nelle singole azioni e in ogni partita”.



Agustin Fabi è tornato in campo domenica nel derby con Casale ed ha già mostrato la sua importanza. Adesso è chiamato ad aiutare la squadra in questa manifestazione. “Devo ancora trovare la condizione ottimale, ma ho tanta voglia di giocare e mettermi a disposizione della squadra. Ferrara è una squadra esperta con una dimensione interna molto accentuata. Dovremo essere bravi a impattare la gara nel modo corretto, imponendo ritmo e aggressività fin da subito. Sarà necessario mantenere la propria identità di squadra: in una partita secca è importante limitare gli errori”.

BERTRAM TORTONA – TOP SECRET FERRARA

Dove: Palasport, Cervia (Ravenna)

Quando: venerdì 2 aprile, 18.00

Arbitri: Radaelli, Puccini, De Biase

In diretta streaming: su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)