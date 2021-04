Juve, cinque con Pirlo. Grigi al completo

ALESSANDRIA - Moreno Longo non fa calcoli, soprattutto contro una avversaria come la Juventus Under 23, che ha molte scelte, in tutti i ruoli. Perché i cinque convocati da Pirlo per il derby con il Toro obbligano Zauli a ripensare alla formazione, e anche al modulo, e tolgono qualche riferimento certo ai Grigi..

Tra assenze per covid e giocatori sospesi per il loro comportamento, il tecnico della A è costretto a chiedere rinforzi al gruppo della C: in difesa De Marino, Di Pardo e Dragusin, a centrocampo Fagioli e in attacco Felix Correia, a cui si aggiunge Capellini, squalificato. Frabotta è fuori dal conto, perché ormai è stabilmente in prima squadra. Tra i pali resta Nocchi, con Bucosse come dodicesimo, mentre Israel è anche lui nel gruppo per la partita con i granata.



Zauli punta tutto sulle sette gare di aprile (ai bianconeri mancano due recuperi), la miglior posizione per i playoff è obiettivo dichiarato e "contro una squadra che vuole vincere il campionato" determinanti saranno "i duelli individuali". Possibile anche la linea a quattro in difesa anche se il 3-5-2 è poù probabile, con il ritorno da titolare, a centrocampo, di Rafia.

Longo sembra intenzionato a insistere con il 3-4-3, e può dare fiducia agli interpreti della cinquina alla Lucchese.

Le probabili formazioni

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni; Parodi, Casarini, Bruccini, Celia; Mustacchio, Eusepi, Arrighini. All.: Longo

JUVENTUS U23 (3-5-2): Nocchi; Barbieri, Alcibiade, Gozzi; Dabo, Troiano, Peeters, Ranocchia, Rafia; Aké, Brighenti. All.: Zauli