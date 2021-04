Morto Carletto Girardengo, nipote del mito del ciclismo

TORTONA - È morto all’ospedale di Tortona all’età di 86 anni il novese Carletto Girardengo, nipote del primo campionissimo del ciclismo e persona molta conosciuta nell’ambito dello sport locale e internazionale. Sino a una decina di anni fa era stato giudice di gare ippiche nazionali e internazionali. Era anche un appassionato di calcio, tifoso della Novese, società di cui era stato apprezzato dirigente.

Sempre presente alle manifestazioni ciclistiche che si svolgevano o transitavano da Novi Ligure, non mancava mai alle cerimonie in ricordo dello zio Costante Girardengo. L’ultima sua apparizione in pubblico in una cerimonia ufficiale è stata quella del 9 febbraio scorso a Cassano Spinola per la commemorazione del 48° anniversario della sua scomparsa.

I funerali si terranno alle 10.30 di domani, sabato, nella chiesa parrocchiale della Pieve a Novi Ligure. Carletto Girardengo lascia la moglie Maria Grazia e i figli Paolo e Gabriella