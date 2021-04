Alessandria, tris al Renate

RENATE - Due trasferte, sei punti: la Primavera dell'Alessandria è in rampa di lancio. Dopo aver travolto, a domicilio, la Giana, è il Renate a cedere strada ai ragazzi di Rebuffi, 3-1, punteggio che sta anche stretto perché nella ripresa sono state molte le palle gol create. "Avevo chiesto alla squadra continuità, i ragazzi mi hanno dato una risposta importante, con la spirito da battaglia pesa molto sul rendimento e sui risultati. Non guardiamo la classifica - sottolinea l'allenatore, Fabio Rebuffi - ma stiamo attraversando un momento buono e in campo si vede".

Avvio aggressivo e intenso, al 22' il punteggio si sblocca sugli sviluppi di un angolo, con il colpo di testa vincente di Suppa. Dieci minuti dopo Renate in dieci per il secondo giallo a Butti, ma i Grigi si adagiano sul vantaggio e sulla superiorità numerica e perdono un po' in incisività. "Negli spogliatoi mi sono fatto sentire: ho preteso un atteggiamento come nella prima parte del primo tempo e la squadra ha ripreso in mano la gara". A segno Filipi al 9' e Poppa al 13', risultato in cassaforte, ma ancora supremazia e occasioni. I padroni di casa accorciano al 33', con Colombo.

"Queste due vittorie ci aiutano a preparare un'altra settimana piena, martedì il recupero in casa con la Pro Sesto e sabato 10 ancora a Centogrigio, con il Novara capolista".

ALESSANDRIA: Marchelli, Comoreanu, Minosse, Speranza, Di Carlo, Manfrin (41'st Ghiardelli), Podda, Suppa (30'st Caposele), Filipi (30'st Miglietta), Poppa (41'st Emmanuello), Fabbrucci (15'st Virelli). All.: Rebuffi