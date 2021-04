Pronto soccorso a un germano reale

VOLPEDO - Brutta avventura, fortunatamente a lieto fine, per un germano reale trovato oggi dai volontari dell'associazione Pandora rimasto impigliato in un amo con il becco e con una zampa: gli stessi per liberarlo dal doppio aggancio così che potesse muoversi senza ulteriormente ferirsi hanno chiamato il 112 e chiesto l'intervento degli addetti della provincia al recupero della fauna selvatica.

Sono stati così gli uomini della provincia che hanno provveduto a togliere gli uncini dal becco e dalla zampa e a rimettere l'animale in libertà che è subito entrato in acqua. "Ricordiamo quanto possa essere pericoloso - ribadiscono dall'associazione - per la fauna abbandonare ami e oggetti appuntiti in natura, e vietato dalla legge posizionarli volutamente per fare catture in quanto rientra nel reato di bracconaggio".