La C, il campionato con le date che cambiano

ALESSANDRIA - Il campionato di C terminerà il 2 maggio e dal 9 incominceranno i playoff. Questa dovrebbe essere la nuova programmazione della Lega Pro, già slittata di una settimana per permettere la disputa dei recuperi. Nel girone A si concluderanno il 21 aprile, anche negli altri due raggruppamenti la programmazione dovrebbe esaurirsi prima degli ultimi due turni, che si giocheranno in contemporanea e con le squadre nella stessa condizione.

Ma se si dovessero verificare altri casi, e quindi altri rinvii, che accadrà? In Lega pare sia tutto pronto per eventuali cambi in corsa: questo lascia intuire il presidente Francesco Ghirelli, il calendario è già stato programmato, con margini per eventuali slittamenti e conclusione entro il 16 giugno, escludendo, inizialmente il ricorso a formule ridotte (ad esempio partite secche in tutti i turni). Già elaborata, però, una ipotesi nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare e non permettese di rispettare la tempistica, che sarebbe sottoposta all'approvazione dei club.

Un programma in divenire, dunque, legato all'evolzuione della pandemia.

Nel girone A domani si giocheranno due recuperi: Juventus Under 23 - Pistoiese e Olbia - Carrarese.

I Grigi hanno ripreso oggi la preparazione per la penultima trasferta, domenica, contro la Pro Sesto, fischio d'inizio alle 17.30. Domani, alla Michelin, doppia seduta. Oggi è tornato in gruppo anche Marco Frediani.