'La fiaba inquinata' e la Terra ammalata

ALESSANDRIA - I nostri lettori hanno potuto vivere un'esperienza speciale, questa mattina, grazie al poster 'animato' in 3D del cortometraggio ‘La fiaba inquinata’ realizzato da Elena Zecchin: il video, che adesso si può vedere in anteprima, è stato da lei realizzato per la tesi di laurea alla Naba (Nuova Accademia di Belle Arti) di Milano ed è focalizzato sulle motivazioni per cui le persone, anche sapendo dell'esistenza di una preoccupante crisi climatica, non se ne interessano.

“Tutti abbiamo queste informazioni – spiega la Zecchin - ma pochissimi agiscono per cercare di contrastare l’emergenza”.