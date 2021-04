Ubriaco e molesto in stazione: sanzionato

ALESSANDRIA - Un quarantasettenne bulgaro è stato sanzionato per ubriachezza molesta. Il personale Polfer in servizio presso la stazione ferroviaria di Alessandria ha controllato l’uomo che vagava in evidente stato di ubriachezza, arrecando disturbo ai viaggiatori presenti. Dopo essere stato accompagnato in Ufficio per proseguire il controllo, è stato sanzionato amministrativamente sia per ubriachezza che per violazione delle norme anticontagio da Covid-19 poiché non indossava la mascherina e si trovava al di fuori del Comune di residenza senza giustificato motivo.