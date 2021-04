I Cameristi della Classica, l'oboe e la magia del Settecento

ACQUI TERME - Prosegue il festival di musica sacra Conflixere Mirando curato dal dipartimento di Musica sacra dell’Orchestra Classica di Alessandria. Il secondo concerto in programma sarà trasmesso sul canale Youtube dell’Orchestra Classica sabato 10 aprile, alle ore 21. Il concerto è patrocinato dal Pontificio Consiglio della Cultura, dalla Provincia di Alessandria, dalla Diocesi e dalla Città di Acqui Terme, con il contributo della Regione Piemonte e di diversi sponsor.





La rassegna propone nella suggestiva chiesa di Sant’Antonio Abate di Acqui Terme il concerto “Ita desiderat ad te”. Totalmente avvolto in un clima musicale settecentesco, vede protagonisti lo straordinario e virtuoso solista Francesco Quaranta, oboe principale dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, e i Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria con Massimo Barbierato e Matteo Ferrario ai violini, Alessandro Buccini alla viola, Luciano Girardengo al violoncello, Alessandro Paolini al contrabbasso e monsignor Pierangelo Pietracatella (direttore artistico della rassegna) al clavicembalo. Verranno eseguiti brani di Vivaldi, di Marcello, di Albicastro e di Albinoni. Il festival è in collaborazione con la rassegna "Orchestra in Provincia..e non solo!" 2021.