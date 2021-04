Sfittanza zero: "2 milioni per risistemare alloggi popolari e riassegnarli"

ALESSANDRIA - L'assessore regionale, Chiara Caucino, accompagnata anche dall'alessandrina Vittoria Poggio (assessore al Commercio) e con il presidente dell'Atc Piemonte Sud, Paolo Caviglia ha incontrato il sindaco Cuttica di Revigliasco, l'assessore Ciccaglioni e Lumiera (e con la presenza anche di Riccardo Molinari) per presentare il piano regionale denominato "sfittanza zero e stop illegalità".

"Questo è un po' lo slogan di un'operazione economica e sociale di rilevanza - ha spiegato la Caucino - Due milioni di euro che la regione stanzia per la sistemazione di quegli alloggi di edilizia popolare pubblica che oggi sono sfitti perché hanno necessità di lavori di manutenzione, anche solo ordinaria".

In provincia sono circa 200 alloggi che saranno rimessi a posto con interventi manutentivi al di sotto dei 15 mila euro per poter essere restituiti, "visto che questo periodo di pandemia ha accresciuto il numero dei nuovi poveri".

In itinere (anche se ad oggi bloccati fino a giugno proprio per il Covid19)ci sono 400 sfratti e in questo periodo se ne saranno anche aggiunti almeno una cinquantina.

Diminuiti invece - grazie all'ottimo lavoro del Comune di Alessandria come spiegato dal presidente Caviglia - le occupazioni abusive "passate da 130 a 30 circa".

Un sopralluogo dell'assessore regionale che è proseguito al Cristo, in via Norberto Rosa e che nel pomeriggio proseguirà a Novi Ligure e Arquata Scrivia.