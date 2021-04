L'outlet riapre, a Novi la protesta

SERRAVALLE SCRIVIA - La provincia di Alessandria torna in zona arancione e domani, lunedì, riapre il Serravalle outlet per i visitatori piemontesi.

Potendo rimanere aperto soltanto nei giorni della settimana compresi tra il lunedì e il venerdì, annuncia la novità dell’orario di apertura che sarà dalle ore 11 alle 19. Chiusura dell’oasi dello shopping al sabato e alla domenica come impongono i protocolli di prevenzione sanitaria finalizzati a impedire il moltiplicarsi dei contagi del virus Covid-19.

Per garantire comfort e benessere nei giorni della riapertura le misure di prevenzione della salute e sicurezza all’oasi dello shopping sono state ulteriormente migliorate.

Per soddisfare i suoi clienti che vivono fuori dal Piemonte, McArthurGlen, la società proprietaria e gestrice del Serravalle outlet, ha lanciato i ‘Fashion shopping days’ attraverso i quali (fino a venerdì) i clienti possono trovare le ultime tendenze dei loro brand preferiti con ancora più risparmio.

Per sollecitare le aperture totali del commercio, l’Associazione novese dei commercianti ed il consorzio ‘Il cuore di Novi’ hanno organizzato una manifestazione di protesta alla quale hanno invitato tutte le imprese che hanno a cuore il loro futuro.

«Dobbiamo aprire le nostre attività, in sicurezza, con tutte le precauzioni, nel rispetto delle normative, ma dobbiamo smetterla con questo sistema che non porta benefici ma devasta le nostre imprese e mette in ginocchio anche i nostri collaboratori e dipendenti» hanno preannunciato. Il resto lo diranno domani pomeriggio.