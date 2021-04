Caso “Albano”, udienza davanti al Gup rinviata al 17 dicembre

ALESSANDRIA - Il procedimento contro Nicoletta Albano, la regina della politica gaviese è accusata di concussione, ha subito un rinvio. Con la Albano, ma per reati diversi (falso in atto pubblico in concorso) erano finiti nell’indagine anche Giovanna Sutera, che ha rivestito il ruolo di segretario comunale, Pierpaolo Bagnasco, capo dell’ufficio tecnico, ed Eugenio Rabbia, allora consigliere comunale di maggioranza (la posizione di quest’ultimo sarebbe più sfumata).

L’udienza di questa mattina è slittata al 5 novembre per permettere la riunione con un altro procedimento a carico delle sole Albano e Sutera. Il 17 dicembre, poi, si discuterà l’udienza preliminare.

Fulcro dell’indagine le discrepanze tra l’ottantaseienne sindaco Rita Semino e la vice Nicoletta Albano: secondo le accuse la Semino sarebbe stata indotta dalla sua vice a dimettersi, a quel che sembra sotto la minaccia di far perdere il posto di lavoro a una nipote.