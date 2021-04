La ditta di smaltimento metalli non è in regola? Indagati i proprietari

ALESSANDRIA - Ad Alessandria gli operatori Polfer congiuntamente ad agenti di polizia giudiziaria dell’Ufficio di Vigilanza Ambientale della Provincia hanno effettuato i controlli amministrativi presso alcune ditte, tra queste una in particolare specializzata in smaltimento di rottami metallici che è risultata non in regola con le prescrizioni autorizzative previste per il deposito dei rifiuti, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e della normativa di settore. Per le violazioni accertate i due proprietari sono stati indagati in stato di libertà.