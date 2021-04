Percorso ciclopedonale, l'iniziativa del Comitato Casalbagliano

ALESSANDRIA - "Siamo con la presente a proporre all’amministrazione l’ipotesi di produrre una domanda di richiesta dell’uso del tratto di argine in questione all’AIPO. Tale tratto di argine potrebbe essere impiegato come percorso naturalistico per uso ciclo-pedonale dei cittadini, vista l’assenza nel sobborgo di un’area verde".

È questa l'iniziativa promossa dal Comitato Casalbagliano, manifestata attraverso una lettera rivolta alla regione Piemonte, all'amministrazione comunale di Alessandria e all'Agenzia Interregionale per il fiume PO.

Secondo il Comitato "l’itinerario potrebbe svilupparsi dal Piazzale del Castello del sobborgo all’interconnessione con via San Pietro per circa un chilometro. Il tratto di argine in questione già potenzialmente percorribile necessiterebbe: della relativa autorizzazione e dell’intervento di apertura dei cancelli dell’area costruita a protezione dell’elettrodotto ferrovia".

"L'iniziativa potrebbe rientrare nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, magari tra i progetti ipotizzati nel documento promosso dalla Regione Piemonte e nello specifico: "Strategia ambiente dell'area di sviluppo e coesione territoriale Bacino del Tanaro", nell’ottica di una missione di rivoluzione verde e transizione ecologica - in conclusione - Il sobborgo avrebbe così un percorso naturalistico in prossimità del fiume Tanaro e potrebbe sopperire alla carenza di un’area verde, ma anche avere un primo tratto di pista ciclabile, che in un prossimo futuro potrebbe collegare il sobborgo con la città attraverso l’utilizzo di ciò di cui già disponiamo, l’argine del Tanaro".