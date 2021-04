SiCobas in sciopero dalla Miliardo Yida

TORTONA - Dalle prime luci dell'alba davanti ai cancelli della Miliardo Yida è presente una rappresentanza dei SiCobas assieme agli operai dell'azienda che stanno facendo sciopero.

"Dopo il licenziamento di sei lavoratori - dicono dal sindacato - accusati inspiegabilmente di negligenza mentre erano in quarantena dopo essere ritornati dalle ferie, la risposta operaia non si è fatta attendere. Vogliamo il reintegro immediato dei sei lavoratori ingiustamente licenziati e l'applicazione della piattaforma che da tempo viene rivendicata: il Ccnl del chimico-gomma-plastica e non della logistica, gli aumenti salariali, il ticket mensa, l'applicazione dei protocolli Covid-19 da noi promossi, una maggiore sicurezza nella fabbrica con migliorie come un impianto elettrico a norma e guanti e protezioni adatte a lavorare rifiuti sanitari come siringhe, mascherine ffp3 per tutelare la salute degli operai".

Domani mattina alle ore 11 i lavoratori della Miliardo Yida in lotta terrano un presidio di fronte all'ispettorato del lavoro di Alessandria per denunciare le loro condizioni e lamentare quello che secondo loro è un disinteresse delle istituzioni dello stato a favore delle aziende.