JBM e Bertram, le date dell’orologio

ALESSANDRIA - Ci siamo. Al via la fase ad orologio della Serie A2. Definito ufficialmente il calendario della Bertram Derthona (Girone Bianco) e della Novipiù Casale Monferrato (Girone Blu). Sei squadre per raggruppamento, con classifica che parte dagli scontri diretti del campionato e si completa con i risultati della seconda fase. Le tre squadre del girone Verde affrontano in gare di andata e ritorno solo le squadre del Girone Rosso. Tortona inserita nel girone Bianco con le sei migliori dell’A2 al termine della prima fase; Casale nel Girone Blu che vale la salvezza diretta.

TORTONA IN TIVU'

La Bertram debutta domenica 25 aprile alle 20.45 contro Scafati al PalaOltrepò. Senza sosta il calendario che porta i Leoni mercoledì 28 aprile a Forlì (alle ore 17). I bianconeri tornano in casa domenica 2 maggio alle ore 20. Conclusa l’andata il calendario si prende una pausa fino a domenica 9 maggio con la squadra di Ramondino impegnata nel ritorno del PalaMangano contro Scafati (ore 18). Ultimi due incontri mercoledì 12 alle ore 20 al PalaOltrepò con Forlì e domenica 16 (ore 20.45) al PalaBarbuto di Napoli.

Due le dirette televisive previste: la prima nell’esordio di domenica contro la Givova Scafati, la seconda nell’ultima uscita sul campo della GeVi Napoli (domenica 16 maggio). Diretta sui canali canali di Mediasport (visibile sul DTT e all’814 di Sky) e in streaming su LNP Pass.

Si gioca per il miglior piazzamento nella griglia playoff che sarà composta da due gironi.

CASALE COMINCIA DOMANI

Anticipa a domani il debutto la Novipiù Casale. Primo match del Girone Blu (si gioca per la salvezza diretta) contro la Benacquista Latina al PalaFerraris alle ore 18. Redivo e compagni sono di scena poi giovedì 29 a San Severo (ore 19). I rossoblù tornano in casa per chiudere l’andata domenica 2 maggio contro Rieti (ore 18). Il ritorno comincia sabato 8 maggio a Latina (ore 18), prosegue mercoledì 12 in casa contro San Severo (ore 20.30) e si chiude domenica 16 a Rieti (ore 18).

Le prime quattro sono salve, le ultime due spareggiano per la salvezza con le due formazioni del Girone Nero.