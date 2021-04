Grigi, positivi nel gruppo squadra

ALESSANDRIA - Positivi nel gruppo squadra. Un fulmine a ciel sereno nell’Alessandria alla vigilia della trasferta a Como. La società non ha comunicato i nomi, come sempre accaduto in questi casi. I postivi sono già in quarantena, il resto dei componenti in isolamento fiduciario. A 18 ore dalla gara, domani, i tamponi saranno ripetuti.