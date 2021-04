Caposele - Filipi, Alessandria al primo posto

OLGIATE OLONA - Sulla strada di ritorno da Olgiate Olona il pullman della Primavera dell'Alessandria ha incrociato quello della prima squadra in viaggio verso Como: colpi di clacson, saluti dai finestrini, idealmente anche un passaggio di testimone. I ragazzi di Fabio Rebuffi vittoriosi sulla Pro Patria, 2-1, un successo che significa primo posto, insieme al Novara, che ha una gara in più, è vero, ma nello scontro diretto i Grigi sono in vantaggio.

Una vittoria costruita nella ripresa, dopo aver perso, nel finale del primo tempo, due giocatori per problemi muscolari, Speranza e Manfrin, cambi forzati per il tecnico. "Sono felice di ripetermi: ancora una grande vittoria di tutta la squadra, capace di andare anche oltre qualche problema di formazione. Davvero da applaudire tutti, per il gioco e il carattere, e per la compattezza". Per l'Alessandria uno - due micidiale in 120 secondi: al 17' della ripresa sblocca il punteggio Caposele, al 19' raddoppia Filipi. Al 26' accorcia Costantini, ma gli ospiti difendono bene il risultato e guardano tutti dall'alto.