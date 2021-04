Gravi carenze igieniche: chiusa una rosticceria

VALENZA - Erano giunte al Comando diverse segnalazioni e lamentele di cittadini e residenti in merito ad un esercizio di rosticceria in città. Per questo la Polizia Locale di Valenza e l’Asl Al hanno effettuato un sopralluogo che ha portato alla chiusura immediata, disposta dall’Asl Al, per via della grave situazione igienico-sanitaria che è stata riscontrata.