Noi con la Salve: una puntata speciale!

Domenica 25 aprile è il giorno in cui si chiude l’ottavario per la nostra Santa Patrona, la Madonna della Salve: alle 16 il nostro Vescovo reciterà i vespri ai suoi piedi e impartirà la benedizione alla città. In streaming (su sito e social della Diocesi e del Piccolo) la puntata domenicale di “Noi con la Salve”, un viaggio nella devozione mariana che vede intervistate molte personalità della città: oltre al sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica e al presidente della fondazone Uspidalet, Bruno Lulani, avremo anche il presidente della fondazione Cral, Luciano Mariano, il Vicario del vescovo, Mons. Gianni Toriggia, e Antonella Gilardengo, presidentessa di croce verde Alessandria.