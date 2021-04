Bloccato il fondo per i novesi in difficoltà. «Non si trova più il fascicolo»

NOVI LIGURE — Un fondo da 120 mila euro destinato alle persone più bisognose è congelato su un conto bancario da ormai una decina di anni. E per ora nessuno sa come sbloccarlo. Il caso è emerso a Novi Ligure durante l’ultima riunione della commissione comunale sul bilancio.

A sollevarlo la capogruppo del Movimento 5 Stelle Lucia Zippo, che ha chiesto perché, dal 2011 a oggi, sui documenti contabili comparisse un debito di 120 mila euro relativo all’eredità Bottazzi.

La vicenda è stata ricostruita con precisione dal dirigente comunale Roberto Moro: all’inizio degli anni Duemila il municipio ricevette un’eredità, con l’impegno che i frutti sarebbero stati utilizzati per persone bisognose nate e residenti in città. Da principio, il fondo venne trasferito al Csp, il consorzio dei servizi sociali, e per diversi anni, grazie agli interessi bancari prodotti, furono molti i novesi aiutati economicamente (30 nel 2007, ad esempio). A decidere l’erogazione delle somme era una commissione composta da assistenti sociali e funzionari comunali.

Con il passare degli anni, però, gli interessi bancari si sono sempre più assottigliati e oggi sostanzialmente i depositi non rendono più nulla. Quindi le cifre a disposizione, senza intaccare il capitale, sono diventate sempre più basse. Inoltre il duplice requisito per i beneficiari – essere nati e residenti a Novi – ha cominciato a diventare piuttosto limitativo. A quel punto, il Csp ha restituito il fondo dell’eredità Bottazzi al Comune e da allora giace “congelato” in banca in attesa che venga presa una decisione sul suo utilizzo.

«Si tratta di una cifra importante, 120 mila euro che potrebbero essere utilizzati a favore delle persone in difficoltà e che invece da dieci anni sono bloccati, io non ho parole», ha commentato Zippo.

L’assessore Marisa Franco ha spiegato di essere venuta da pochi giorni a conoscenza del problema: «L’ufficio comunale per gli Affari sociali sta cercando una soluzione». Le carte, però, per ora non si trovano: nell’archivio comunale non c’è traccia del fascicolo sull’eredità Bottazzi e il personale dell’epoca, nel frattempo, è andato in pensione ed è stato completamente rimpiazzato.