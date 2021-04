Prende fuoco il tetto: sul posto i Vigili del Fuoco

RIVALTA BORMIDA - Sono all’opera da circa mezzora i Vigili del Fuoco di Acqui Terme chiamati ad intervenire per spegnere un incendio scoppiato in un’abitazione a Rivalta Bormida, in via Oberdan. Il copioso fumo e le fiamme intraviste tra le tegole del tetto del caseggiato appena fuori dal paese, hanno allertato i vicini che hanno immediatamente contattato i pompieri. La squadra acquese è intervenuta a breve giro con due mezzi e un’autobotte della centrale arrivata in supporto e sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento. I Vigili del Fuoco al momento non si sono espressi sulle cause all’origine dell’incendio, pare però che sia probabilmente legato ad un malfunzionamento della canna fumaria del camino. Gli inquilini sono tutti indenni e tratti in salvo.