In farmacia senza mascherina, fornisce false generalità ai Carabinieri

CASALE - I Carabinieri di Casale hanno denunciato un 60enne con pregiudizi di polizia per falsa dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla propria identità poiché, in seguito a un controllo all’interno di una farmacia, ha fornito generalità false agli operanti che gli hanno contestato il mancato uso della mascherina di protezione e che contestualmente lo hanno sanzionato amministrativamente per la violazione delle norme anti-Covid.