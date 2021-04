La storia: «Il mio legame con il Cristo è unico»

ALESSANDRIA – Residente al Cristo da circa 50 anni, Liliana Tramaglini è ormai un punto di riferimento per l’intera comunità. Per anni addetta al servizio mensa della Scuola di Polizia, dopo il pensionamento, ha scelto di dedicare il suo tempo libero a beneficio del quartiere che ama. La sua forte intraprendenza e la sua grande generosità sono famosi nel rione: tutti la sostengono e le vogliono bene. Il suo racconto in edicola sul giornale di oggi.