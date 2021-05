La vendetta della Bertram: annullata Napoli

VOGHERA - Vendetta. Di quelle decise, volute, emozionanti: la semifinale persa in Coppa Italia cancellata con successo netto, in cui Bertram si prende tutto, e con gli interessi, a spese di GeVi Napoli. Alla sirena 83-62, solo il secondo quarto è in leggero equilibrio, ma Tortona ha tanto da dimostrare e lo fa nel migliore dei modi, trascinata dal gruppo in cui tutti i singoli danno un contributo determinante.

La brutta serata di Forlì è solo un ricordo, gli uomini di Ramondino ritrovano il passo che serve per stabilire gerarchie nel girone di chi lotterà per la A1. I padroni di casa approcciano bene la gara, 9-0 in avvio e 18-8 dopo 10', con buonissima fluidità in attacco e solidità in difesa. La reazione di Napoli, nel secondo parziale, è prevedibile, ma anche contenuta bene da Tortona, grazie soprattutto a Cannon, all'intervallo lungo +7.

Quando le squadre tornano sul parquet Derthona sale in cattedra e piazza l'allungo decisivo, e i due americani, Cannon e Sanders, finalizzano la manovra offensiva. Proprio in un gioco da 4 punti di Sanders Bertram raggiunge il massimo vantaggio, 59-43 all'ultima pausa. Ma non è ancora finita: è il momento degli italiani, soprattutto di Tavernelli e Mascolo, che scavano un solco ancora più ampio, +21 alla sirena, con ben cinque giocatori in doppia cifra, proprio Mascolo, ritrovato, con 16 punti, Cannon e Sanders con 15, Tavernelli con 11 e Fabi con 10.

Ora una settimana per preparare la trasferta di domenica 9 a Scafati. Con fiducia, energie nuove ed entusiasmo.

BERTRAM TORTONA - GEVI NAPOLI 83-62

(18-8, 32-25, 59-43)

BERTRAM: Cannon 15, Gazzotti 4, Ambronsin 2, Tavernelli 11, D'Ercole 1, Fabi 10, Mascolo 16, Severini 9, Sanders 15, Morgillo. Ne: Sackey. All.: Ramondino

NAPOLI: Zerini 7, Iannuzzi 7, Klacar 3, Parks 8, Sandri 3, Marini 16, Uglietti 4, Monaldi 12. Ne: Coralic, Cannavina, Mayo, Lombardi. All.: Sacripanti