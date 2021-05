Autosped in volata: quarto posto

SARCEDO - La vittoria del carattere. Che spinge verso il traguardo anche quando le energie iniziano a scarseggiare. Autosped passa a Sarcedo, terza gara in cinque giorni, e terzo successo, che vale il quarto posto matematico. Il punteggio racconta l'equilibrio, la difficoltà di segnare, qualche errore di troppo, ma anche intensità alta in difesa: 44-45, il canestro dell'ennesimo sorpasso lo segna Enrica Pavia, seconda miglior realizzatrice, con 11 punti. Meglio di lei solo la capitana, Claudia Colli, con 12, le uniche due in doppia cifra, insieme segnano più di metà dei punti della squadre.

Nel duello azzurro in panchina (con le venete Zimerle) Zara gestisce bene le risorse, fisiche e mentali, come nelle due gare precedenti, ma non è facile giocare con una tale frequenza e trovare il tempo per recuperare: allora si bilancia con la grinta, con il temperamento, con la determinazione di restare aggrappate al risultato. Le padrone di casa riescono anche ad avere il maggior vantaggio, 6 punti, le giraffe non vanno oltre il +3, ma è il +1 che conta per la classifica. Dopo 10' Sarcedo ha ancora la testa avanti, 11-9, ma all'intervallo lungo è parità, 27-27. Nel terzo parziale le ospiticonquistano quel punto in più, 36-37, che alla fine sarà determinante.

Quarto posto sicuro perché ieri Vicenza ha perso, a sorpresa, contro il fanalino San Martino di Lupari. Chi sarà l'avversaria nei quarti dipende dall'esito dell'ultimo recupero, tra Alpo e Vicenza, venerdì: la vincente affronterà le castelnovesi, che avranno il vantaggio del fattore campo nell'eventuale 'bella'.

SARCEDO - AUTOSPED 44-45

(11-9, 27-27, 36-37)

SARCEDO: Viviani 7, Mandic 8, Colombo 6, Battilotti 3, Fumagalli 5, Carollo 3, Garzotto 6, Merlini 6. Ne: Massagrande, Lanzi, Santarelli, Gasparini. All.: Zimerle

AUTOSPED: Madonna 6, Pavia 11, Colli 12, Podrug 3, Gatti 3, D'Angelo, Bernetti 6, Bonvecchio 4, Scibelli, Francia. Ne: Repetto, Serpellini. All.: Zara