Aziona senza motivo il freno di emergenza sul treno: denunciato

ALESSANDRIA - Ad Alessandria, un cittadino bulgaro di quarantasette anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dalla Polfer per interruzione di pubblico servizio e sanzionato per ubriachezza molesta. L’uomo, in stato di ebbrezza, ha azionato due freni d’emergenza a bordo di un treno regionale tra le stazioni di Spinetta Marengo e Alessandria. A distanza di un giorno, il 47enne bulgaro è stato sorpreso di nuovo presso la stazione di Alessandria, mentre stava urinando nei pressi dell’ingresso della stazione. Accompagnato negli uffici di Polizia, è stato allontanato ai sensi della normativa per la sicurezza dei luoghi pubblici ‘Daspo urbano’ e sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza e perché privo di mascherina di protezione anti –covid.

Sempre ad Alessandria, la Polfer ha denunciato, per interruzione di pubblico servizio, un trentanovenne marocchino, sorpreso mentre camminava lungo la sede ferroviaria sulla tratta Alessandria-Novi Ligure, in località Frugarolo. Lo straniero è stato bloccato dai poliziotti che hanno evitato conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi. A causa del gesto del 39enne, tutti i convogli in transito hanno registrato ritardi.

Infine un venticinquenne nigeriano è stato denunciato per rifiuto di generalità, infatti lo straniero, all’atto del controllo, si è rifiutato di fornire agli agenti un documento d’identità.