Via De Gasperi: tubatura rotta, acqua a singhiozzo

ALESSANDRIA - Amag Reti Idriche segnala ai residenti di via De Gasperi angolo via Micca (Villaggio Europa) che a seguito dalla rottura di una tubazione si verificheranno nella giornata temporanee sospensioni dell’erogazione dell’acqua e conseguenti irregolarità nella fornitura.

"Ci scusiamo per il disagio - si legge in una nota dell'azienda - Le nostre squadre di pronto intervento sono sul posto e stanno lavorando celermente per riparare il guasto e poter ripristinare l’erogazione dell’acqua nel più breve tempo possibile".