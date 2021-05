Covid: salta Novipiù San Severo?

CASALE MONFERATO – Salta Novipiù-San Severo? Il rischio del rinvio della partita in programma domani al PalaFerraris è molto forte. La società pugliese, infatti, è alle prese con due casi di positività Covid nel gruppo squadra. Nel comunicato (LEGGI QUI) emesso dal club poco fa si fa riferimento “ai test antigienici effettuati come da protocollo nelle quarantott’ore antecedenti la gara con Casal Monferrato, sono risultati positivi due atleti del gruppo squadra. La società è in attesa delle conferme dai test molecolari e dei relativi provvedimenti delle autorità competenti, ma nel frattempo ha posto il gruppo squadra in quarantena fiduciaria e ha chiesto alla FIP ed alla Lega il rinvio delle gare con Casale e Orzinuovi. Non appena si avranno notizie, sarà premura del club comunicare le decisioni dagli organi competenti”.

In attesa di aggiornamenti la gara resta a forte rischio rinvio.

BERTRAM: TAVERNELLI OUT

Il capitano della Bertram Riccardo Tavernelli salterà al partita di domani (ore 20) contro Forlì in seguito al problema muscolare accusato domenica a Scafati. Nella nota emessa dalla società bianconero si legge che “Tavernelli è stato sottoposto a esami strumentali presso il Centro di Medicina dello Sport di Voghera dell’Università degli studi di Pavia. Gli stessi hanno evidenziato una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra”.

Il giocatore nei prossimi giorni verrà sottoposto a ulteriori accertamenti per stabilire i tempi per il ritorno all’attività sportiva.