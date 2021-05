Domani al Cristo il mercatino dell'antiquariato

ALESSANDRIA - Il conto alla rovescia può finalmente cominciare. Fervono i preparativi al Cristo, dove domani - sabato 15 maggio - andrà in scena il mercatino dell'antiquariato.

Una giornata ricca di spunti e di significati che vanno al di là della semplice esposizione, in quanto si tratta del primo evento organizzato dopo il lockdown di marzo 2020. L'appuntamento è fissato in piazza Campora, attesi 65 operatori dell'antiquariato provenienti da ogni parte del Piemonte. Si comincia alle 8 e si andrà avanti per tutto il giorno fino alle 18, con tante opportunità interessanti per gli appassionati, ma anche per semplici curiosi.

La rassegna è promossa dall'associazione Attività e Commercio del quartiere Cristo, con il patrocinio della città di Alessandria e la partecipazione del consorzio Eurofiva 2000 di Asti. Un passo importante nell'ottica della valorizzazione di un intero territorio, con la Commissione Alessandria Sud e i commercianti che rinnovano il loro impegno.