"Il Ddl Zan va approvato così com'è"

ALESSANDRIA - Sit-in in piazza Santa Maria di Castello, questo pomeriggio, per spingere il Parlamento all'approvazione del Ddl Zan: come in tutta Italia, anche Alessandria ha risposto 'presente' all'appello di tante realtà e associazioni per dire no alla discriminazione in ogni sua forma.

“Crediamo sia necessaria l'approvazione così com'è del Ddl Zan - le parole di Alberto Bianchi, vicepresidente dell'associazione Tessere le Identità, che ha organizzato il sit-in - Un Ddl oggi ostaggio di alcune forze in Parlamento e nel Paese, contenente interventi utili per monitorare e raccogliere dati sulle discriminazioni e i crimini di odio. Un disegno di legge che introduce anche la celebrazione del 17 maggio come giornata contro l’omo-lesbo-bi-transfobia nelle scuole, potendo contribuire al diffondersi della cultura del rispetto. La sua approvazione immediata è quindi quanto mai necessaria, ancora più se consideriamo il ritardo rispetto alle linee guida Ue e alla legislazione di altri Paesi.”

La manifestazione in piazza: guarda le foto

"Crediamo anche - ha proseguito - che non sia sufficiente una sola legge per risolvere problemi profondamente radicati nel nostro Paese. L’omo-lesbo-bi-trans-intersex-afobia, la misoginia e l’abilismo sono fenomeni che si affrontano soprattutto attraverso l’educazione e la formazione, con il contrasto all’esclusione dal lavoro, con welfare universale e servizi pubblici all’altezza delle nostre esigenze".