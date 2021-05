La serata finale dell'edizione 2021 di Librinfesta

Tutto pronto per la diretta con la Notte del Contastorie, con via alle ore 21. "Per motivi tecnici - spiegano gli organizzatori - non abbiamo potuto organizzare la trasmissione dalla sede dell'associazione Il Contastorie, ma siamo ospiti del Teatro Ambra che ringraziamo. Un grazie infinito anche al Teatro Della Juta per le riprese e alle allieve del corso base di teatro della scuola ASD On Stage Dance & Theatre. Connessioni importanti per una serata che chiude questa edizione numero 18. Grazie a tutte e tutti coloro che hanno contribuito a renderla così speciale, gli ospiti, gli autori, lo staff, i volontari, gli sponsor, i partner, le scuole, i genitori, le insegnanti e ovviamente i ragazzi e i bambini che non smettono mai di stupirci ed emozionarci!"