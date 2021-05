Furto di rame alla Cerutti di Casale: sottratti 100mila euro di materiali

CASALE - Furto alla Cerutti di Casale. Nei giorni precedenti, al momento impossibile definire quando nel lasso di tempo tra venerdì sera e la notte appena trascorsa, è stato rubato un ingente quantitativo di cavi di rame e materiale elettrico dallo stabilimento dove prosegue il presidio dal 17 febbraio.

L'episodio, non dissimile da quanto accaduto di recente nella sede di Vercelli, è avvenuto in assenza dei lavoratori, che hanno abbandonato il sito nel pomeriggio di venerdì per accorgersi del furto solo questa mattina, quando il cancello elettrico non si è azionato.

Avvisata la curatela che sta formalizzando una denuncia, la situazione ora è gestita dalla Digos di Casale Monferrato che dopo un primo sopralluogo stamani, oggi pomeriggio impiegherà il reparto scientifico. L'ammontare di quanto sottratto sarebbe nell'ordine dei 100mila euro.

Al momento il cancello è chiuso, i lavoratori in presidio passano dalla porta pedonale. Già da qualche tempo erano stati segnalati problemi all'impianto di allarme.

Pressochè certo che le operazioni di furto siano durate diverse ore.